Drei Verletzte bei Kollision von Rettungswagen und Auto

Nordhorn - Bei einem Zusammenstoß von einem Rettungswagen und einem Auto in Nordhorn (Landkreis Grafschaft Bentheim) sind drei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte, kamen der Autofahrer sowie die beiden Insassinnen des Krankenwagens mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Der Rettungswagen sei am Montagabend noch ohne Patienten auf der Anfahrt zu einem Einsatzort gewesen und mit Blaulicht und Martinshorn auf eine Kreuzung gefahren. Der Autofahrer missachtete laut Polizei dabei dessen Vorfahrt. Beide Fahrzeuge kollidierten, wobei der Rettungswagen auf der Seite landete. An beiden Wagen entstand ein Totalschaden, den die Polizei aber zunächst nicht beziffern konnte.