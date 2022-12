Dresden gewinnt Trainingslager-Test gegen Südafrikaner

Belek - Fußball-Drittligist Dynamo Dresden hat am Donnerstag das erste von zwei Testspielen während des Trainingslagers im türkischen Belek gewonnen. Gegen den südafrikanischen Erstligisten TS Galaxi FC hieß es nach 90 Minuten 2:1 (2:1). Ahmet Arslan hatte Dynamo nach sieben Minuten in Abstauber-Manier in Führung gebracht. Christian Conteh (29.) erhöhte, ehe Djakaridja Traoré (33.) zum Pausenstand verwandelte. Am Montag (15.30 Uhr) trifft Dynamo in einem weiteren Test auf den italienischen Erstligisten Sampdoria Genua.

Dynamo bestimmte die erste halbe Stunde und nutzte die beiden klarsten Chancen zur Führung. Danach steigerten sich die Südafrikaner und kamen nicht unverdient zum Anschluss. In der Halbzeit wechselte Dynamo-Trainer Markus Anfang komplett durch, was den Spielfluss hemmte. Allerdings waren die Dresdner auch da überlegen. In den letzten 20 Minuten drückte Galaxi auf den Ausgleich und hatte - begünstigt durch Dresdner Fehler - auch einige Möglichkeiten. Dynamo beschränkte sich auf Konter, die allerdings nicht souverän zu Ende gespielt wurden.