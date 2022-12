Dresdner Volleyballerinnen verlieren Auftaktspiel im EC-Cup

Dresden - Die Volleyballerinnen des Dresdner SC sind mit einer Niederlage in die neue Europacup-Saison gestartet. Das Team von Trainer Alexander Waibl musste sich in der ersten Runde des CEV-Cups beim italienischen Top-Club e-work Busto Arsizio nach großem Kampf mit 1:3 (18:25, 20:25, 25:16, 23:25) geschlagen geben. Die endgültige Entscheidung über das Erreichen der nächsten Runde fällt am kommenden Mittwoch, wenn das Rückspiel in Dresden stattfindet.

Nachdem die junge DSC-Mannschaft die ersten beiden Sätze gegen die routinierten Italienerinnen verloren hatte, lieferte sie dem Gastgeber in den folgenden beiden Durchgängen einen harten Kampf. Nach 94 Minuten entschieden die größere Erfahrung und Nervenstärke für Busto Arsizio