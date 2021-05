Drese: Gelungene Premiere der digitalen Ehrenamtsmesse

Teterow - Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) hat ein positives Fazit der weitgehend digitalen Ehrenamtsmesse am Samstag gezogen. „Das Ehrenamt in Mecklenburg-Vorpommern lebt und findet auch in schwierigen Zeiten der Corona-Pandemie Mittel und Wege, sich darzustellen und auszutauschen“, sagte Drese am Sonntag. Ein Veranstaltungsteil mit Präsenz im Bildungszentrum des Deutschen Roten Kreuzes in Teterow sei durch einen digitalen Marktplatz für Organisationen ergänzt worden. Dabei zeigte sich Drese beeindruckt, wie viele unterschiedliche Vereine und Initiativen sich im Netz präsentiert haben.

Sie betonte, dass im Corona-Sozialfonds speziell für ehrenamtliche Organisationen und Initiativen in Not eine verlässliche Förderung verankert sei. Diese werde von der Ehrenamtsstiftung verwaltet. Bisher seien Anträge in Höhe von fast einer Million Euro bewilligt worden.