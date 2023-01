Drittligist Meppen verliert 1:2 gegen Freiburg II

Meppen - Der SV Meppen bleibt Tabellenletzter in der 3. Fußball-Liga. Am Samstagnachmittag unterlag die Mannschaft von Trainer Stefan Krämer dem Drittliga-Topclub SC Freiburg II mit 1:2 (0:2). Markus Ballmert (59. Minute) erzielte den Treffer für die Niedersachsen. Für die Gäste aus Baden-Württemberg hatten zuvor Vincent Vermeij (11.) und Julian Stark (33.) getroffen. Die Emsländer waren in der vergangenen Woche zunächst solide in das Pflichtspieljahr gestartet. Bei Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden kamen sie zu einem verdienten 1:1.