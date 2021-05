DRK will mehr Geld von der Politik für Katastrophenschutz

Hotel-Öffnung ab Freitag möglich: Viele öffnen erst im Juni

Die vorgezogene Öffnung des Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern kommt für viele Hotels zu überraschend. Sie können schon von diesem Freitag an Gäste aus MV empfangen, entschied die Landesregierung am Mittwoch. Viele bleiben aber bei ihren Öffnungsterminen im Juni.