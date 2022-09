Drogen für 78.000 Euro bei Bad Bentheim beschlagnahmt

Bad Bentheim - Ein mutmaßlicher Kurier mit Drogen im Verkaufswert von 78.000 Euro ist der Bundespolizei nahe der deutsch-niederländischen Grenze ins Netz gegangen. Für eine Kontrolle hatten Polizei und Zoll auf der Autobahn 30 bei Bad Bentheim allen Verkehr über einen Parkplatz geleitet, wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte. Im Wagen des 62-Jährigen seien am Mittwoch 620 Gramm Kokain sowie rund 3,3 Kilo Amphetamin gefunden worden. Der Mann sollte am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Der grenzüberschreitende Verkehr mit Auto und Bahn sei am Mittwoch besonders überwacht worden, um den Fahndungsdruck auf Straftäter zu erhöhen, hieß es. 313 Personen und 124 Fahrzeuge wurden überprüft. Dabei wurden weitere Drogendelikte festgestellt und drei Verstöße gegen das Waffengesetz. In einem Zug fand sich ein mit Haftbefehl gesuchter Mann, der eine Strafe von 800 Euro nicht bezahlt hatte.