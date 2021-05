Drogen und Waffen: Polizei nimmt Wohnungsbesitzerin fest

Altenburg - Zahlreiche Drogen, mehrere tausend Euro Bargeld sowie diverse Drogenutensilien und einige Waffen hat die Polizei bei einer Durchsuchung der Wohnung einer Frau in Altenburg (Landkreis Altenburger Land) gefunden. Die 33 Jahre alte Frau wurde am Samstag festgenommen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Unter anderem seien Crystal Meth, Ecstasy und Marihuana sichergestellt worden. Außerdem seien eine Schreckschusswaffe, ein Elektroschocker und mehrere Schlagstöcke beschlagnahmt sowie zwei weitere Objekte durchsucht worden. Die Frau wurde in eine Justizvollzugsanstalt überführt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an, hieß es.