Ducksch zurück im Werder-Training: Quintett fehlt

Bremen - Marvin Ducksch ist bei Werder Bremen ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Der Stürmer stand am Montag bei der ersten Einheit der neuen Woche wieder auf dem Platz, nachdem er zuvor einige Einheiten wegen Krankheit verpasst hatte. Dafür musste Trainer Ole Werner auf Leonardo Bittencourt, Oliver Burke, Nicolai Rapp (alle krank), Jiri Pavlenka (Rücken) und Felix Agu (Aufbautraining) verzichten.

Insgesamt steht für die Grün-Weißen in dieser Woche noch sechsmal Training auf dem Programm. „Wir wollen bis Weihnachten voll durchziehen, mit sechs Einheiten geht es nochmal ordentlich zur Sache“, sagte Werner. Danach genießen die Werder-Profis ein paar freie Tage daheim, an denen individuell trainiert werden soll, ehe die Bremer am 2. Januar 2023 ins Trainingslager nach Murcia in Spanien reisen.