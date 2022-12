Durchbruch in Haushaltsverhandlungen

Erfurt - Bei den Verhandlungen von Linke, SPD, Grünen und CDU über einen Thüringer Haushalt für das kommende Jahr ist ein Durchbruch erzielt worden. Es gebe eine Einigung, der Etat werde „um die 13 Milliarden Euro“ umfassen, sagte SPD-Fraktionschef Matthias Hey nach langwierigen Gesprächen am Montagabend. CDU-Fraktionschef Mario Voigt sprach von Fortschritten, man habe die schlimmsten Verfehlungen von Rot-Rot-Grün verhindert, aber es bleibe ein schlecht aufgesetzter Haushalt.

Am Dienstag soll der Etat in einer Sondersitzung des Haushalts- und Finanzausschusses beraten werden. Angestrebt werde eine Verabschiedung des Haushalts am Freitag, wie die Vorsitzenden der beteiligten Fraktionen übereinstimmenden sagten. Mit dem Zeitplan und ob dieser verfassungsrechtlich unbedenklich ist, soll sich der Ältestenrat des Landtages ebenfalls am Dienstag befassen.

Vertreter von Rot-Rot-Grün sagten, es handele sich um einen Kompromiss. Grünen-Fraktionschefin Astrid Rothe-Beinlich bezeichnete die nun geplanten Kürzungen im Bereich von Demokratieprojekten als „bitter“. Es gehe um zwei Mal 200.000 Euro. „Ich halte das für einen politischen Fehler“, sagte Rothe-Beinlich. Zugleich betonte sie, dass die CDU-Fraktion deutlich mehr Kürzungen gefordert hatte - unter anderem im Bereich Integration.

Linke-Fraktionschef Steffen Dittes sagte, das Geld falle nicht weg, sondern werde der politischen Erwachsenenbildung an Volkshochschulen zugeordnet. „Es ist nicht schön, da ging es der CDU um die Symbolik, dass im Landesprogramm weniger steht“, sagte Dittes.

Dennoch betonte er die Bedeutung des erzielten Kompromisses zum Haushalt generell. „Thüringen braucht in dieser Zeit krisenhafter Situationen stabile Strukturen, im Wirtschaftsbereich, im kommunalen Bereich und im sozialen Bereich“, sagte Dittes. Man werde die Entnahme aus der Rücklage im Vergleich zum Haushaltsentwurf der Landesregierung um 50 Millionen Euro senken, dem Sondervermögen sollen 50 Millionen Euro zusätzlich zugeführt werden.

Linke, SPD und Grüne haben im Parlament keine Mehrheit und sind auf Stimmen der Opposition angewiesen, um den Etat für 2023 zu beschließen. Hauptverhandlungspartner ist die größte Oppositionsfraktion CDU.

Soll der Haushalt noch in diesem Jahr beschlossen werden, drängt die Zeit - vor allem, nachdem die Beratungen im Haushalts- und Finanzausschuss am vergangenen Donnerstag verschoben wurden. Rot-Rot-Grün und die CDU wollen an einer Verabschiedung des Etats noch bei der regulären Landtagssitzung am Freitag festhalten.

Allerdings wies die Landtagsverwaltung auf Gefahren hin: Jedem Abgeordneten müssten die Unterlagen rechtzeitig vor Beginn der Plenarsitzung vorliegen, sodass die Abgeordneten diese „zur Kenntnis nehmen sowie etwaige eigene Initiativen für das Plenum prüfen, vorbereiten und noch rechtzeitig einbringen können“, heißt es in einem Schreiben des Landtagsdirektors Jörg Hopfe an die Fraktionen. „Ein Verstoß gegen diese Verpflichtung würde zu einem verfassungswidrigen und damit verfassungsgerichtlich angreifbaren Haushaltsgesetz führen“. Das steht in dem Papier, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Es bleibe ungewiss, ob man den „Anforderungen, die der Thüringer Verfassungsgerichtshof an die rechtzeitige Vorlage von Beratungsunterlagen stellt, gerecht werden“ könne. Hopfe schlägt als Alternative eine Sondersitzung des Landtags in der Woche vor Weihnachten vor, um den Haushalt zu beschließen.

Die Gruppe der FDP im Thüringer Landtag forderte: „Gründlichkeit geht vor Schnelligkeit“, wie Gruppensprecher Thomas Kemmerich mitteilte. Die FDP stellte zudem die Sondersitzung des Haushalts- und Finanzausschusses in Frage. „Sofern kurzfristig zahlreiche Änderungsanträge vorgelegt werden, ist deren fundierte Kenntnisnahme und Prüfung eventuell nicht in der gebotenen Qualität möglich“, hieß es in einer Mitteilung der FDP-Gruppe. „Lieber ein verspäteter Haushalt als ein schlechter Haushalt“, sagte Kemmerich.