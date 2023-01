Durchsuchungen nach Angriff mit Messer und Eisenstange

Magdeburg - Ein 28-Jähriger soll in Magdeburg einen 31-Jährigen in dessen Wohnung mit einem Messer und einer Eisenstange verletzt und mehrere Gegenstände gestohlen haben. Nach der Tat am Donnerstagnachmittag sei er geflüchtet, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Die Beamten leiteten umfassende Fahndungsmaßnahmen ein und durchsuchten mehrere Wohnungen nach dem Tatverdächtigen - allerdings ohne Erfolg. Mutmaßliche Tatwerkzeuge konnte die Polizei sicherstellen.

Für das Opfer bestand laut Polizei keine Lebensgefahr. Weitere Ermittlungen sollen nun Hinweise zum Verlauf und dem Hintergrund der Tat liefern, so der Sprecher.