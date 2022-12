Dynamo-Angreifer Manuel Schäffler erleidet Muskelfaserriss

Dresden - Fußball-Drittligist Dynamo Dresden muss mehrere Wochen auf Manuel Schäffler verzichten. Wie die Sachsen am Dienstag bekannt gaben, laboriert der Angreifer an einem Muskelfaserriss im Oberschenkel. Das ergab eine MRT-Untersuchung am Universitätsklinikum Carl Gustav Carus in Dresden.

Der 33-Jährige, der im Sommer von Nürnberg nach Dresden gewechselt war und bisher vier Treffer markierte, hatte bereits nach dem Testspiel gegen Sampdoria Genua (2:2) am letzten Tag des Trainingslagers im türkischen Belek über muskuläre Probleme geklagt. Diese stellten sich nun als Muskelfaserriss heraus.

„Der Zeitpunkt mitten in der Vorbereitung ist natürlich sehr unglücklich, aber ich werde gemeinsam mit unserer medizinischen Abteilung alles dafür tun, um so schnell wie möglich wieder fit zu werden und der Mannschaft auf dem Platz helfen zu können“, wird Schäffler in der Vereinsmitteilung zitiert.