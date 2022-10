Dynamo Dresden spielt nur 1:1 bei Schlusslicht Bayreuth

Bayreuth - Die SG Dynamo Dresden hat beim Tabellenletzten der 3. Fußball-Liga Punkte gelassen. Die Sachsen kamen am Samstag als Zweitligaabsteiger beim Aufsteiger SpVgg Bayreuth nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus. Manuel Schäffler (7.) hatte Dynamo vor 8173 Zuschauern im Hans-Walter-Wild-Stadion in Führung gebracht. Kurz vor dem Pausenpfiff glichen die Hausherren durch Alexander Nollenberger (45.) aus. Aufgrund der verspäteten Anreise zahlreicher Dresdner Fans begann die Partie mit rund 15 Minuten Verspätung. Die erste Chance des Spiels hatten die mutig agierenden Oberbayern durch Eroll Zejnullahu (6.). Sein Abschluss touchierte aber nur die Latte. Fast im Gegenzug gelang Dynamo die Führung. In der Folge blieb das Spiel ausgeglichen, beide Mannschaften taten sich vor dem gegnerischen Tor schwer. Der Ausgleich durch Nollenberger war dennoch nicht unverdient. Nach dem Seitenwechsel passierte wenig. Die Dresdner schoben sich den Ball teilweise uninspiriert durch die eigenen Reihen. Bayreuth fehlte in den entscheidenden Situationen die individuelle Klasse. Die Gastgeber zeigten aber mehr Mut als der Favorit aus Sachsen, dementsprechend unzufrieden gingen die Dresdner vom Platz. Mit einem Sieg wäre die SG auf den dritten Platz vorgerückt.