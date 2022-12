Eastside-Youngster Neumann rettet Punkt gegen Langstadt

Berlin - Josephina Neumann hat den deutschen Tischtennis-Meister TTC Berlin Eastside vor einer Niederlage bewahrt. Am siebten und letzten Spieltag der Hinrunde gewann die erst 12-Jährige das letzte Match gegen Janine Kämmerer und rettete den Berlinerinnen in der Anton-Saefkow-Sporthalle am Sonntag das 5:5 gegen den TSV Langstadt.

Dank des besseren Spielverhältnisses ist Eastside mit 9:5 Punkten Erster vor dem punktgleichen TTC 46 Weinheim. Allerdings können die einen Punkt hinter dem Duo liegenden Frauen der DJK Kolbermoor in der kommenden Woche noch vorbeiziehen.