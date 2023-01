Eckart für Gorgiev: Aue-Trainer bekommt neuen Assistenten

Aue - Trainer Pavel Dotchev von Fußball-Drittligist FC Erzgebirge Aue baut sein Team nochmals um. Am Montag verkündete der abstiegsbedrohte Club die Verpflichtung von Philipp Eckart als neuen Co-Trainer. Der 33-Jährige, der sich auf die Bereiche Videoanalyse/Scouting und Individualtraining konzentrieren soll, war zuletzt bei den Würzburger Kickers und folgt auf Oliver Gorgiev. Bereits kurz vor Weihnachten hatte Dotchev in Panagiotis Stamatopoulos einen weiteren Assistenten zur Seite gestellt bekommen.

Aue bereitet sich seit Montag in einem Kurztrainingslager im nordrhein-westfälischen Harsewinkel auf die verbleibende Saison vor. Am Donnerstag trifft man auf Liga-Konkurrent VfB Oldenburg, Freitag erfolgt die Rückreise. Einen Tag später steht ein Testspiel bei Zweitligist 1. FC Nürnberg auf dem Programm. Aue ist in der 3. Liga nach 17 Spielen mit nur 14 Punkten 18.