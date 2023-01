Gotha/Erfurt - Ein ehemaliges Autohaus ist in Gotha abgebrannt. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Landeseinsatzzentrale des Innenministeriums in Erfurt am Dienstag mitteilte. Das Feuer in dem als Lagerhaus genutzten Gebäude war aus noch unbekannter Ursache am Montagabend ausgebrochen.