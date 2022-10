Ehemann nach Angriff auf Schwager in Untersuchungshaft

Isenbüttel - Weil er seinen Schwager lebensgefährlich verletzt haben soll, muss ein Mann in Untersuchungshaft. Das teilten die Staatsanwaltschaft und die Polizei am Montag mit. Den Angaben nach war es am Donnerstagabend zum Streit zwischen dem 41 Jahre alten Ehemann und seiner 31 Jahre alten Frau in ihrer gemeinsamen Wohnung in Isenbüttel (Landkreis Gifhorn) gekommen.

Die Frau habe dann ihren 29-jährigen Bruder angerufen, der zu der Wohnung fuhr. Dort griff ihn nach bisherigen Erkenntnissen sein Schwager an und fügte ihm lebensgefährliche Stichverletzungen am Oberkörper zu. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 41-Jährige wurde am Freitag in Untersuchungshaft genommen. Die Ermittlungen dauern an.