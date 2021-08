Ehepaar angefahren und schwer verletzt: Fahrer flüchtig

Hamburg - Ein unbekannter Autofahrer hat am Mittwoch ein altes Ehepaar auf der Einkaufsmeile Mönckebergstraße angefahren - und ist dann geflüchtet. Die beiden Schwerverletzten seien in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher zu entsprechenden Medienberichten. Der weiße Transporter sei aus Richtung Jungfernstieg gekommen und habe schließlich rechts in die Mönckebergstraße abbiegen wollen. „Dabei stieß er offensichtlich frontal mit zwei Fußgängern zusammen, die gerade die Fahrbahn überquerten.“

Eine 84-Jährige erlitt unter anderem eine Rückenfraktur, ihr zwei Jahre älterer Ehemann wurde am Kopf und Arm verletzt. Es bestehe keine Lebensgefahr, sagte der Sprecher weiter. „Der Fahrzeugführer wendete dann sein Fahrzeug und flüchtete in Richtung Hafencity.“ Die Fahndung bleib zunächst erfolglos. Zeugen beschrieben den Fahrer laut Polizei als einen etwa 40 bis 50 Jahre alten Mann mit Halbglatze und Dreitagebart.