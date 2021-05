Ein Schild, auf dem „Polizei“ steht, hängt an einer Wache.

Hannover - Ein Mann hat in Hannover eine vierstellige Summe Bargeld gefunden und bei der Polizei abgegeben. Der 49-Jährige entdeckte am Mittwochmorgen das Bündel Scheine am Wegesrand im Stadtteil Vinnhorst. Der Besitzer des Geldes sei bisher noch nicht gefunden worden, teilte die Polizei mit. Die Beamten seien jetzt auf der Suche nach der Eigentümerin oder dem Eigentümer.