Ein Häftling bei Feuer in JVA Sehnde verletzt

Hannover - Bei einem Feuer in der Justizvollzugsanstalt Sehnde bei Hannover ist ein Häftling am Samstag leicht verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr bemerkten Vollzugsbeamte am Vormittag starken Rauch aus einer Zelle. Sie holten den 52-Jährigen Häftling heraus und begannen zu löschen. Kräfte der Feuerwehr sorgten für eine rasche Durchlüftung des Korridors, so dass keine anderen Zellen geräumt werden mussten. Der Häftling wurde mit einer leichten Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei habe Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, hieß es.