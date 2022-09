Ein Schwerverletzter bei Zusammenstoß mit Auto

Ein Einsatzwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle.

Wathlingen - Ein 23-jähriger Autofahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem weiteren Auto in Wathlingen (Landkreis Celle) schwer verletzt worden. Sein 25 Jahre alter Beifahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Demnach stießen die Männer mit ihrem Wagen am Samstagabend auf regennasser Fahrbahn mit einem anderen Auto zusammen, das gerade die Straße überqueren wollte. Dieses Auto sei dabei von der Straße abgekommen und durch einen Zaun gefahren. Die Straße war während der Bergungsmaßnahmen gesperrt.