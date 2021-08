Ein Toter bei Verkehrsunfall in Schwarze Pumpe

Spremberg - Bei einem Verkehrsunfall im Spremberger Ortsteil Schwarze Pumpe (Spree-Neiße) ist ein Autofahrer ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei stießen am Dienstagmorgen zwei Fahrzeuge im Kreuzungsbereich der Bundesstraßen 97 und 156 zusammen. Ein 32-Jähriger wurde dabei in seinem Auto eingeklemmt und erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zur Unfallursache liefen, teilte die Polizei weiter mit. Unterstützt werden die Untersuchungen durch einen Gutachter. Wegen Bergungsarbeiten war die Bundesstraße 97 an der Unfallstelle bis in die Mittagsstunden zeitweise voll gesperrt.