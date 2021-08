Einbrecher erbeuten mehr als 12.000 Euro in Hotel auf Usedom

Heringsdorf - Unbekannte haben in einem Hotel im Ostseebad Heringsdorf (Vorpommern-Greifswald) die gesammelten Einnahmen in Höhe von mehr als 12.000 Euro gestohlen. Wie eine Polizeisprecherin am Montag mitteilte, sind die Täter in der Nacht zu Montag in das Hotel eingebrochen. Dies sei einer Mitarbeiterin am Morgen aufgefallen. Kontrolle ergaben, dass die Diebe Geldbehältnisse des Hauses in mehreren Räumen geplündert hatten. Woher die Einbrecher wussten, dass die Einnahmen noch im Haus sind und nicht zur Bank gebracht wurden, sei noch unklar.