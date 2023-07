Einen Einbrecher der ganz besonderen Art hat die Polizei am Samstagabend in Waren (Müritz) geschnappt. Weil er die eigene Tür nicht aufbekam, trat der betrunkene Übeltäter die Tür seines Nachbarn ein und legte sich in dessen Bett.

Immer wieder hat es die Polizei mit Einbrechern zu tun. In einem Fall in Waren an der Müritz ließ sich der Fall zumindest sehr schnell lösen.

Waren (Müritz)/DUR – So einen Einsatz hat die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern auch nicht allzu oft: In Waren an der Müritz haben die Beamten am Samstagabend einen betrunkenen Mann aus dem Bett seines Nachbarn holen müssen.

Laut Mitteilung hatte der Täter seine Schlüssel verloren. Betrunken versuchte er daraufhin, seine Wohnungstür aufzubrechen. Da seine Tür jedoch nicht aufging, probierte er es anschließend an der Nachbarstür, die schneller nachgab. Danach legte er sich zum Schlafen in das Bett seines Nachbarn.

Mieter findet Tür aufgebrochen - und Nachbarn in seinem Bett

Als der Nachbar kurz vor Mitternacht selbst heim kam, fand er die aufgebrochene Tür und den Nachbarn im eigenen Bett. Er rief die Polizei. Die Beamten maßen bei dem Einbrecher 2,23 Promille. Der Mann gab laut Mitteilung an, dass er nicht gedacht habe, „dass der Nachbar so reagieren würde“.

Er verließ die Wohnung daraufhin freiwillig. Der Geschädigte erstattete Strafanzeige und Strafantrag wegen der Sachbeschädigung. Der Schaden wird auf rund 200 Euro geschätzt.