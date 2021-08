Einbruch in Juweliergeschäft: Zwei 15-Jährige geschnappt

Stralsund - Nach einem Einbruch in ein Juweliergeschäft in Stralsund (Kreis Vorpommern-Rügen) sind zwei 15-Jährige von der Polizei geschnappt worden. Nach Polizeiangaben hatten Augenzeugen am frühen Freitagmorgen berichtet, dass die Schaufensterscheibe des Ladens eingeworfen worden war. Nachdem die Alarmanlage losging, flohen die Täter. Polizisten griffen in der Nähe die zwei Tatverdächtigen auf. Gegen sie wird nun wegen versuchten schweren Diebstahls ermittelt. Schließlich wurden die Jugendlichen ihren Eltern übergeben. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 4500 Euro.