Einbruch in Norderstedter Haspa-Filiale: Feuer nebenan

Norderstedt - In einem Haus in der Innenstadt von Norderstedt (Kreis Segeberg) ist zuerst in eine Filiale der Haspa eingebrochen worden - und wenig später brannte eine Wohnung. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen drangen Unbekannte nach Geschäftsschluss am Freitagnachmittag und am Sonntagmittag gewaltsam in die Filiale ein, wie die Polizei am Montagabend mitteilte. Am Montagmorgen habe es dann in einer Wohnung im selben Gebäude gebrannt. Ob ein Zusammenhang besteht, werde ermittelt.

Nach einem Bericht des „Hamburger Abendblatts“ handelt es sich um einen „spektakulären Coup“, bei dem die Täter Schließfächer aufgebrochen hätten. Nach Informationen der Zeitung sollen die Einbrecher eine leerstehende Wohnung über der Filiale genutzt haben, um mit einer Kernbohrung ein großes Loch in die Betondecke zu brechen, durch das sie in die Räume der Haspa gelangen konnten. Nachbarn hätten den Krach für Renovierungsarbeiten gehalten.

Der Einbruch wurde nach Polizeiangaben am Sonntagnachmittag festgestellt. Am Montagmorgen brannten in der Wohnung über der Filiale nach Angaben der Zeitung Reifen. Die Polizei machte keine Angaben zum Diebesgut. Dem Zeitungsbericht zufolge könnte der Schaden in die Hunderttausende gehen.