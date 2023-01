Die Bundesregierung will den Anteil Ostdeutscher in Führungsverantwortung der Bundesverwaltung steigern. Das Kabinett beschloss gestern ein Konzept des Ostbeauftragten Carsten Schneider (SPD), in dem unter anderem vorgesehen ist, die Personalverantwortlichen mehr zu sensibilisieren und gezielt Ostdeutsche für Leitungsebenen zu gewinnen. Im Stab des Ostbeauftragten sind nach dessen Angaben rund ein Drittel der Führungspersonen Ostdeutsche.

„Wie in anderen Bereichen der Gesellschaft handelt es sich um eine Art unbewusster Diskriminierung von Menschen aus dem Osten“, sagte Schneider weiter. Insbesondere für die älteren Generationen im Osten habe es „wenig Zugang zu hochdotierten Stellen im öffentlichen Dienst auf Bundes- und Landesebene“ gegeben, da nach der Wende „vor allem junge Westdeutsche diese Positionen besetzt haben“.

Unterrepräsentiert sind Ostdeutsche dem Bericht zufolge auch in den Verwaltungen der Bundesgerichte. Besonders gering ist dem Bericht zufolge der Anteil Ostdeutscher bei den Bundesrichtern. Nur 7,1 Prozent von ihnen kommen aus dem Osten, ohne Berlin sind es nur 5,1 Prozent.

Die Auswertung zeigt zudem, dass insbesondere in den höheren und höchsten Leitungsebenen besonders wenige Ostdeutsche vertreten sind. „Je höher man kommt, desto dünner wird die Luft“, sagte der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider. Er findet das Ergebnis der Analyse „inakzeptabel“. Für ihn ist es nach eigenen Worten eine Gefahr für die Akzeptanz politischer Entscheidungen. Es gehe um das Gefühl, tatsächlich auch mitzuregieren und mitzubestimmen, sagte Schneider.

Die Ursachen für die geringe Repräsentanz Ostdeutscher auf den Führungsebenen der Bundesverwaltung will Schneider noch genauer erforschen lassen. Er nannte eine persönliche Erklärung: Eliten würden nach Ähnlichkeit rekrutiert, sagte er. Weil auch in Ostdeutschland nach der Wiedervereinigung viele Westdeutsche verantwortliche Posten übernommen hätten, setze sich dies nun fort.

Neben Maßnahmen zur Sensibilisierung in den Verwaltungen selbst schlägt das Konzept unter anderem auch vor, neue Bundesbehörden und Forschungseinrichtungen im Osten anzusiedeln, um vor Ort Führungskräfte rekrutieren zu können. Eine verbindliche Quote, wie sie in der Bundesverwaltung für Frauen in Führungspositionen gilt, soll es aber nicht geben.

In die Bestandsaufnahme floss das Bundeskabinett als politische Ebene nicht ein. Der Bericht betrachtet nur die Verwaltungsebene in Behörden wie dem Kanzleramt, Bundespräsidialamt, Ministerien oder Bundestag. Der Anteil Ostdeutscher soll künftig jährlich evaluiert werden.

Es sei „eine Frage von Demokratie und Gleichstellung, dass Ostdeutsche auch in den Führungspositionen des Staates angemessen repräsentiert sind“, sagte Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD). Unter den 17 Mitgliedern des Bundeskabinetts ist sie neben Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) eine von zwei Ostdeutschen. Der FDP-Ostbeauftragte Hagen Reinhold stellte aber klar: „Nie darf gelten, Region vor Qualifikation.“ Die Erfahrung Ostdeutscher mit Transformationsprozessen sei aber eine Qualifikation und ein Vorteil. (epd/dpa/uk)