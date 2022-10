Eine Milliarde Euro für soziale Projekte durch Lottoabgabe

Potsdam - Das Land Brandenburg hat durch die Lottoabgabe insgesamt eine Milliarde Euro für soziale Projekte einsetzen können. Wie die Land Brandenburg Lotto GmbH am Montag mitteilte, sei diese Summe seit der Gründung im April 1991 zusammengekommen und nun die Marke von einer Milliarde geknackt worden. Seit der Gründung gebe es eine Lottoabgabe von 20 Prozent des Lottoeinsatzes aller Lottospieler in Brandenburg an das Finanziministerium.

Das Geld aus der Glücksspielabgabe werde für soziale und andere gemeinnützige Projekte eingesetzt, sagte Finanzministerin Katrin Lange (SPD). Das Geld sei vor allem für die Sportförderung vorgesehen, aber eine Förderung erhielten zum Beispiel auch die Jugendfeuerwehr, die Brandenburger Tafeln oder der Heimatverbund. „Ohne die Förderung wäre unser Land um vieles ärmer, nicht nur im finanzielle Sinne“, sagte Lange.