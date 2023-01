Eine Million Euro vom Land für freie Theater- und Tanzszene

Hannover - Das Land Niedersachsen fördert die freie Theater- und Tanzszene im Land 2023 mit rund einer Million Euro. Im laufenden Jahr sollen 19 Spielstätten der professionellen freien Theater mit insgesamt 497.600 Euro gefördert werden, wie das Ministerium für Wissenschaft und Kultur am Freitag in Hannover mitteilte. Weitere 497.000 Euro gingen an 31 Produktionen. „Niedersachsen hat eine sehr aktive und kreative freie Theater- und Tanzszene, die eine wichtige Säule der professionellen Theaterlandschaft im Land ist“, sagte Kulturminister Falko Mohrs.

Die Förderung trage dazu bei, dass „sich Theaterhäuser, Spielstätten sowie gastierende freie Gruppen zukunftssicher aufstellen und entwickeln können“, sagte Mohrs. Die im Koalitionsvertrag der Landesregierung vereinbarte Verstetigung und Steigerung der Förderung sei ein „wichtiges Anliegen“. Gefördert werden neben Konzepten auch Investitionen sowie Personal- und Sachkosten.

„Ich freue mich, dass die Spielstättenförderung, für die die freien Spielstätten lange gekämpft haben, nun fester Bestandteil der Förderung der freien Szene in Niedersachsen wird“, sagte die Geschäftsführerin des Landesverbands Freier Theater, Martina von Bargen.

22 Anträge für eine Spielstättenförderung im laufenden Jahr waren eingegangen, 19 wurden ausgewählt. Außerdem erreichten das Ministerium 46 Förderanträge für Produktionen der professionellen freien Theaterszene - 31 wurden ausgewählt. An den Produktionskosten von insgesamt rund zwei Millionen Euro beteiligen sich den Angaben zufolge auch weitere Förderer.