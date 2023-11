Einfach Nachbarn sein

Den 9. November prägen in Deutschland Novemberrevolution, Mauerfall und Reichspogromnacht. Die Schmach der Judenvernichtung drängt in diesem Jahr nach vorn.

ie sind offiziell zur deutschen Staatsräson erklärt worden, die Beziehungen zum jüdischen Staat Israel. Staatsräson – das produziert Abstand und Ehrfurcht. Dabei ist das Gegenteil gemeint. Die unabdingbare Nähe zu Israel ist Teil der Wiedergutmachung für die Verbrechen Nazideutschlands: Der Vernichtungsrausch im Zweiten Weltkrieg forderte rund sechs Millionen jüdische Todesopfer.

Der Staat der Juden ist ständig bedroht. Er hat diese Gefahr durch die Arroganz seiner Mächtigen in diesem Frühjahr selbst gesteigert: Weil die Netanjahu-Regierung halsstarrig an hochstrittigen Justizreformen festhielt, gingen Woche für Woche Hunderttausende Israelis auf die Straße. Der Staat Israel bringt sich selbst in Bedrängnis – so haben das die Feinde Israels interpretiert. Die Terror-Hamas hat zugeschlagen.

Nicht in Geschichte verbannen

Die Spaltung der Gesellschaft in Israel hat gezeigt: Einen einzigen jüdischen Standpunkt gibt es nicht. Das gilt und galt umso mehr seit Jahrhunderten für Juden in der Diaspora, die womöglich noch nie in Israel waren. Deshalb ist jedes Wegpacken der jüdischen Geschichte in historische Ablagen falsch – weil die Gegenwart dann nicht fassbar werden kann.

Juden in Deutschland, Juden in Sachsen-Anhalt: Sie hatten es nach ewiger Verfolgung und der Anpassung im 19. Jahrhundert geschafft – ihre Ausgrenzung war nicht mehr haltbar.

Handel, Kultur, Wirtschaft – überall waren Juden nun vertreten. In Halberstadt etwa gründete Aron Hirsch 1820 die Kupferwerke, die seine Söhne zum bedeutendsten Kupfer- und Messingwerk Europas ausbauten – bis die Nazis 1933 die Familie enteigneten. Es gibt auch die Gegenbewegung: 1908 wanderte der Magdeburger Jurist Arthur Ruppin nach Palästina aus und wurde zum Mitbegründer von Tel Aviv.

Längst nicht alle Deutschen begrüßen Assimilation und Integration der Juden in die Gesellschaft. Als religiöse Gründe dafür nicht mehr haltbar sind, werden rassische angeführt. Es ist der Magdeburger Wilhelm Marr, der mit seiner Schrift „Der Sieg des Judenthums über das Germanenthum. Vom nicht-confessionellen Standpunkt aus betrachtet“ 1879 einen rassistischen Unterbau gibt.

Der Judenhass bleibt präsent und bricht immer dann offen aus, wenn in Krisen nach Schuldigen gesucht wird. Seine furchtbarste Ausprägung findet der Antisemitismus im Dritten Reich. Juden werden verfolgt, vertrieben und vernichtet. Den Nürnberger Rassengesetzen folgen die Reichspogromnacht und der Vernichtungsfeldzug gegen die europäischen Juden.

Der Zeitsprung in die Gegenwart offenbart, dass sich nach der sträflichen Zurücksetzung des deutsch-jüdischen Vermächtnisses nach dem Krieg im Osten Deutschlands seit der Wende viel getan hat.

Drei Synagogen im Land

Wenn die Synagoge in Magdeburg demnächst eröffnet ist, wird Sachsen-Anhalt einschließlich der in Halle und Dessau wieder drei jüdische Bethäuser haben. Der Bedarf ist jedoch in erster Linie auf den Zuzug von Juden aus der früheren Sowjetunion zurückzuführen.

Eine gedeihliche Nachbarschaft zwischen Deutschen und Juden gab es hundertfach vor der Naziherrschaft. Heute gibt es die Staatsräson.

Die nicht verhindert, dass sich angehende Diener dieses Staates – Polizeischüler in Sachsen-Anhalt – im Internet-Chat gegenseitig Judenwitze zuschicken. Oder dass in Tangerhütte eine Kindertagesstätte gemeinsam mit der Stadtverwaltung daran arbeitet, den Namen Anne Frank, eines der bekanntesten jüdischen Nazi-Opfer überhaupt, zu tilgen. Oder auf Pro-Palästina-Demos der Tod aller Juden gefordert wird.

Antisemitismus ist meschugge und muss geächtet werden. Egal, von wem er ausgeht.