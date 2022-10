Eingeschränkter Zugverkehr nach Oberleitungsschaden

Osnabrück - Eine beschädigte Oberleitung hat auf der Bahnstrecke zwischen Osnabrück und Melle für Beeinträchtigungen im Bahnverkehr gesorgt. Nach Angaben einer Bahnsprecherin vom Mittwoch ist neben dem Nah- auch der Fernverkehr betroffen. So würden die Züge von Berlin nach Bad Bentheim derzeit in Hannover enden.

Am Montagnachmittag hatte den Angaben zufolge ein Lastwagen die Oberleitung in Osnabrück-Lüstringen beschädigt. Derzeit stehe deshalb dort nur ein Gleis für den Zugverkehr zur Verfügung. Voraussichtlich am Mittwochabend solle der Schaden beseitigt sein und die Strecke wieder komplett freigegeben werden, hieß es. Zuerst hatten mehrere Medien darüber berichtet.