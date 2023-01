Einkaufsmarkt im Harz überfallen: Täter flüchten mit Beute

Quedlinburg - Zwei maskierte Männer haben in Quedlinburg (Landkreis Harz) einen Einkaufsmarkt überfallen. Sie bedrohten eine Angestellte am Freitag gegen 19.50 Uhr mit einem schussaffenähnlichen Gegenstand, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Täter forderten demnach die Herausgabe von Bargeld und flüchteten über den Hintereingang des Einkaufsmarktes. Verletzt wurde niemand. Die Höhe der Beute ist den Angaben zufolge nicht bekannt. Die Polizei ermittelt wegen schwerer räuberischer Erpressung gegen unbekannt.