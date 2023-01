Einkaufsmarkt überfallen und Angestellte bedroht

Halle - Bei einem Überfall auf einen Einkaufsmarkt in Halle ist eine Angestellte mit einem pistolenähnlichen Gegenstand bedroht worden. Zwei unbekannte Täter betraten am Donnerstagabend den Einkaufsmarkt im Stadtviertel Südliche Neustadt und gingen zur Kasse, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Dort forderten sie demnach Bargeld. Die 39-jährige Angestellte gab Geld heraus, die Täter griffen danach auch selbst in die Kasse. Anschließend flüchteten die Täter mit der Beute in unbekannte Richtung. Eine Suche der Polizei blieb erfolglos. Die Angestellte blieb unverletzt. Die Schadenshöhe ist unbekannt. Die Ermittlungen wegen schwerer räuberischer Erpressung dauern an.