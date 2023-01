Eintracht Braunschweig leiht Nürnbergs Stürmer Wintzheimer aus

Braunschweig - Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig hat Stürmer Manuel Wintzheimer vom Ligarivalen 1. FC Nürnberg verpflichtet. Der 23-Jährige wechselt auf Leihbasis zur Eintracht und erhält einen Vertrag bis Saisonende. An die Franken ist der vor der Saison vom Hamburger SV gekommene Wintzheimer noch bis 2025 gebunden, kam in der aktuellen Spielzeit aber lediglich auf einen Einsatz über 90 Minuten. In elf Ligaspielen traf er einmal für die Nürnberger.

„Ich freue mich sehr, jetzt hier in Braunschweig zu sein und für so einen Verein spielen zu dürfen“, wird Wintzheimer in einer Mitteilung der Eintracht zitiert. „Ich habe viel Positives gehört und habe große Lust auf die Rückrunde. Natürlich ist der Klassenerhalt das Ziel und dafür werde ich mein Bestes geben.“

Sport-Geschäftsführer Peter Vollmann freut sich über den Transfer. „Mit Manuel bekommen wir eine weitere Option ganz vorne in der Spitze, der sowohl seine Qualitäten mit dem Rücken zum Tor hat, aber auch die tiefen Läufe gehen kann“, kommentierte er.

Mit Tarsis Bonga vom Bundesligisten VfL Bochum könnte ein weiterer Offensivspieler nach Braunschweig wechseln. Der 25-Jährige absolviert derzeit ein Probetraining bei der Eintracht. Beim VfL kam Bonga in dieser Saison bislang nicht zum Einsatz.