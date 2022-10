Eintracht Braunschweig punktet im Aufsteigerduell

Kaiserslautern - Der Aufwärtstrend von Eintracht Braunschweig hält an. Im Aufsteigerduell der 2. Fußball-Bundesliga verdienten sich die Niedersachsen am Sonntag ein 1:1 (0:0) beim 1. FC Kaiserslautern. Lion Lauberbach brachte die Eintracht in der 52. Minute in Führung. Nur drei Minuten später kassierten die Braunschweiger aber durch Boris Tomiak den Ausgleich (55.).

Der deutlich besser in die Saison gestartete FCK hatte vor 36 332 Zuschauern weitaus mehr Torchancen. Drei Mal klärten die Braunschweiger Robin Krauße (9./23.) und Nathan de Medina (54.) kurz vor der eigenen Torlinie. In der 63. Minute lief Terrence Boyd allein auf Jasmin Fejzic zu, scheiterte aber an dem Braunschweiger Torwart. Auch in der Nachspielzeit parierte der 36-jährige Fejzic noch einmal einen Schuss von Hikmet Ciftci (90.+3).

Die Eintracht hielt aber auch ohne ihren grippekranken Spielmacher Immanuel Pherai stark dagegen. Ein Kopfballtor von Anthony Ujah wurde wegen eines angeblichen Foulspiels nicht gegeben (13.). Eine Rote Karte für den Lauterer Philipp Klement nahm der Schiedsrichter nach dem Studium der Videobilder wieder zurück (73.).