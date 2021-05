Eintracht Braunschweig trennt sich von Trainer Meyer

Braunschweig - Eintracht Braunschweig hat sich nach dem Abstieg aus der 2. Fußball-Bundesliga wie erwartet von Trainer Daniel Meyer getrennt. Der Club gab am Donnerstag die Freistellung des 41-Jährigen bekannt, dessen Vertrag in Braunschweig noch bis 2022 läuft. Ein Nachfolger steht noch nicht fest. Sport-Geschäftsführer Peter Vollmann kündigte jedoch eine „zeitnahe Vorstellung“ an.

„Wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht. Doch wir sind der Meinung, dass wir in der 3. Liga einen Neustart auf dieser Position benötigen“, sagte der Aufsichtsrats-Vorsitzende Frank Fiedler. Meyer hatte die Braunschweiger erst vor einem Jahr übernommen. Zusammen mit Vollmann stellte er einen völlig neuformierten Kader zusammen, der sich in der 2. Bundesliga aber zu selten als konkurrenzfähig erwies. Nach dem erneuten Abstieg muss Vollmann nun den nächsten personellen Neuaufbau planen.