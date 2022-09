Eintracht rotiert moderat, Wolfsburg ohne Kruse

Frankfurt/Main - Eintracht Frankfurts Trainer Oliver Glasner hat im Fußball-Bundesligaspiel gegen den VfL Wolfsburg die Startelf nur auf drei Positionen verändert. Luca Pellegrini spielt am Samstag für den verletzten Christopher Lenz, Ansgar Knauff und Raphael Borré sind für Junior Dina Ebimbe und Jesper Lindström neu in der Startformation.

Nach der Champions-League-Partie gegen Sporting Lissabon (0:3) drei Tage zuvor und mit Blick auf das nächste Spiel in der Königsklasse bei Olympique Marseille am Dienstag wäre auch eine größere Rotation denkbar gewesen.

Wolfsburgs Trainer Niko Kovac setzt bei seiner Rückkehr an seine ehemalige Wirkungsstätte ebenfalls auf drei neue Kräfte, die beim 2:4 beim 1. FC Köln nicht von Beginn an dabei waren. Maxence Lacroix, Mattias Svanberg und Josip Brekalo sind für Sebastiaan Bornauw, Josuha Guilavogui und Max Kruse im Team. Der 34 Jahre alte Ex-Nationalstürmer Kruse fehlt ganz im Kader. Wolfsburg ist in dieser Bundesligasaison noch ohne Sieg.