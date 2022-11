Eisarena Oberhof vor Doppel-WM offiziell eröffnet

Oberhof - Nach mehr als zwei Jahren Sanierungsarbeiten ist die Eisarena Oberhof am Montag rechtzeitig vor der Doppel-WM im Biathlon und Rodeln im kommenden Jahr offiziell eröffnet worden. Die Sportstätte wurde seit dem 6. April 2020 für mehr als 40 Millionen Euro saniert und ökologisch nachhaltiger gestaltet, wie die Thüringer Staatskanzlei am Montag zur Übergabe mitteilte. Damit sei sie an internationale Standards angepasst und langfristig konkurrenzfähig gemacht worden.

„Wir nutzen die Weltmeisterschaften, um die Zukunft des Kufensports im Freistaat zu sichern und mit der Bahn jetzt auch erstklassige Bedingungen für die Medaillenträgerinnen und Champions von morgen zu schaffen“, sagte Thüringens Sportminister Helmut Holter (Linke). Über 25.000 Abfahrten finden laut Staatskanzlei jährlich in der vereisten Anlage statt - „darunter Fahrten nationaler und internationaler Spitzenathletinnen und -athleten, Parasportler sowie zahlreiche Jugend- und Nachwuchskader“.

Die Rodel-WM findet vom 23. bis 29. Januar 2023 statt, anschließend folgen vom 8. bis 19. Februar die Titelkämpfe der Biathleten in der aktuell im Bau befindlichen neuen Arena am Grenzadler. 16.500 Zuschauer sollen künftig in der Arena und weitere 11.000 Besucher an der Strecke die Wettkämpfe verfolgen können.

Die Trainingszeiten und die Bahnbelegung der kommenden Wochen und Monate zeigten eine deutlich steigende Nachfrage zur Nutzung der 1354,5 Meter langen Kunsteisstrecke, hieß es. „Wir werden erstklassige Wettkämpfe auf dieser einzigartigen Sportstätte erleben“, sagte Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) im Vorfeld der Eröffnung. „Thüringen wird sich als guter Gastgeber präsentieren und zeigt schon jetzt, wie sich Sporttradition und Zukunftsfähigkeit verbinden lassen.“