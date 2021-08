Eisbaren Berlin starten mit klarer Niederlage in CHL-Saison

Berlin - Die Eisbären Berlin haben im ersten Pflichtspiel der neuen Saison eine klare Niederlage kassiert. In der Champions Hockey League (CHL) gegen Tappara Tampere verlor der Hauptstadtklub am Freitagabend mit 1:6 (0:0, 0:5, 1:1). Einzig Matt White traf für die Berliner.

Beim Fan-Comeback mit 2000 Zuschauern in der Arena am Ostbahnhof boten die Hausherren in den ersten Minuten zunächst einen guten Auftritt. Doch mit zunehmender Spielzeit dominierte Tampere mehr und mehr das Geschehen.

Im Mittelabschnitt reichten dann sechseinhalb Minuten, um die Eisbären abzufertigen. Erst traf Tyler Morley für die Gäste, dann legten Petteri Puhakka, Jukka Peltola, wieder Morley und Anton Levtchi nach und stellten auf 0:5. Bei den Berlinern standen indes viele Zeitstrafen, eine schlechte Abstimmung und wenig Offensivkraft auf dem Konto.

Im Schlussdrittel erzielte White immerhin ein Tor für die Eisbären (42.), bevor Waltteri Merelä mit dem 1:6 den Schlusspunkt setzte.