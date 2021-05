Frammersbach - Bei einem Brand in Frammersbach (Landkreis Main-Spessart) sind zwei Menschen verletzt worden. Die beiden Bewohner des Hauses hatten zunächst den Rauch aus der Einliegerwohnung bemerkt und dann versucht, das Feuer zu löschen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Dabei erlitten sie Rauchgasvergiftungen. Der Brand am Sonntag wurde womöglich durch einen Elektroherd ausgelöst, wie Ermittlungen der Kriminalpolizei ergaben.