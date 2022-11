Elf sieglose Spiele: Meppen verliert auch gegen Wiesbaden

Meppen - Der SV Meppen steckt in der 3. Fußball-Liga weiter in der Krise. Die Emsländer verloren auch das Freitagabendspiel gegen den SV Wehen Wiesbaden mit 0:3 (0:2) und sind nun seit elf Ligaspielen sieglos. Durch Tore von Ivan Prtajin (5. Minute) und John Iredale (11.) lag der Tabellen-17. bereits früh mit 0:2 zurück. Wie so häufig in dieser Saison vergaben die Meppener danach mehrere klare Chancen durch David Vogt (39.) und Mirnes Pepic (43./49.). Die Hessen zeigten genau die Kaltschnäuzigkeit, die der Mannschaft von Stefan Krämer abging. In der 87. Minute gelang dem Kroaten Prtajin sein zweiter Treffer an diesem Abend für Wehen Wiesbaden.