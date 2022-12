Elfjährige von Auto angefahren und schwer verletzt

Berlin - Eine Elfährige ist in Berlin-Kaulsdorf von einem Auto angefahren und dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, erfasste das Auto einer 42-jährigen Frau das Mädchen am Dienstagmittag an der Chemnitzer Straße Ecke Striegauer Straße. Die Elfjährige wurde von Rettungskräften zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

Wie es genau zu dem Unfall kam, war laut Polizei zunächst unklar. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde das Mädchen beim Überqueren der Straße von dem Auto erfasst.