Museen Emder Kunsthalle verbucht mehr Besucher

Die Corona-Jahre waren für viele Kultureinrichtungen wie die Emder Kunsthalle eine schwere Zeit. Nun blickt das Haus in Ostfriesland aber optimistisch in die Zukunft. Die Besucherzahlen ziehen langsam wieder an und auch für neue Ausstellungen gibt es Pläne.