Enard fordert „konzentrierten Auftritt“ gegen Netzhoppers

Berlin - Vor der Königsklassen-Kür steht für die Berlin Volleys noch die Bundesliga-Pflicht. Ehe die Mannschaft am Donnerstag bei Hebar Pazardzhik in Bulgarien die letzte Chance auf das Weiterkommen in der Volleyball-Champions-League wahren will, muss sie zunächst am Samstag (17.30 Uhr) daheim die vermeintlich leichte Aufgabe gegen den Tabellen-Drittletzten Netzhoppers KW-Bestensee erledigen.

„Die beste Vorbereitung auf das Spiel in der Champions League ist ein konzentrierter und guter Auftritt in der Bundesliga“, sagte Trainer Cedric Enard. Diese Botschaft ist bei der Mannschaft angekommen. Der 2,14 Meter große Mittelblocker Saso Stalekar setzt klare Prioritäten: „Unser Fokus ist jetzt auf das Spiel gegen die Netzhoppers gerichtet, erst danach denken wir an die Champions League.“

Schon zum 38. Mal treffen die BR Volleys und die Netzhoppers in einem Bundesligaspiel aufeinander. Dabei konnten die Brandenburger ihren Gegner nur einmal bezwingen. Fast elf Jahre ist das her. Am 18. Februar 2012 gewannen die Königs Wusterhausener daheim einen Fünfsatzkrimi gegen die Hauptstädter mit 18:16 im Tiebreak. In der Hinrunde in dieser Saison behielten die BR Volleys mit 3:1 die Oberhand.

Mit nur zwei Siegen bisher laufen die Netzhoppers in dieser Saison den Erwartungen weit hinterher. „Sie werden sich aufgrund ihrer verbesserten Personalsituation steigern“, meint Enard. Tomasz Wasilkowski, leidgeprüfter Trainer der Netzhoppers, verbreitet Zuversicht. „Ich hatte nach Weihnachten erstmals in dieser Saison den gesamten Kader beisammen“, sagte der Pole.

Wegen zahlreicher Verletzungen und krankheitsbedingter Ausfälle von Spielern war der Trainer zuvor in den Übungsstunden immer wieder zum Improvisieren gezwungen. Allerdings fehlt den Netzhoppers der Rhythmus. Ihr letztes Spiel, ein 1:3 gegen Düren, liegt bereits drei Wochen zurück.