Ende einer Ära: Pistorius wird Bundesverteidigungsminister

Berlin/Hannover - Mit dem Wechsel des langjährigen niedersächsischen Innenministers Boris Pistorius ins Bundesverteidigungsministerium muss eine Schlüsselposition in der Landesregierung neu besetzt werden. Pistorius, der seit 2013 Landesinnenminister ist, wird am Donnerstag von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier seine Ernennungsurkunde erhalten und im Bundestag seinen Amtseid leisten.

Seit knapp zweieinhalb Monaten regieren SPD und Grüne in Niedersachsen zusammen, der 62 Jahre alte Pistorius begann seine dritte Amtszeit. Er gilt als enger Vertrauter von Weil (beide SPD). Bei den Koalitionsverhandlungen im Herbst gab es nie einen Zweifel daran, dass Pistorius im Amt bleiben wird. In wenigen Wochen wäre er Niedersachsens dienstältester Innenminister geworden, dazu kommt es nun nicht mehr.

Aus Regierungskreisen in Niedersachsen wurden am Dienstag zunächst keine Namen für die Nachfolge von Pistorius bekannt. Wann die Nachfolge geklärt sein soll, war ebenfalls noch unklar. Eine zentrale Frage dürfte sein, ob die offene Stelle aus der Landtagsfraktion besetzt wird oder von außerhalb.

Weil betonte, dass die beiden SPD-Politiker eine längere Geschichte verbinde. Weil ist wie Pistorius seit fast zehn Jahren im Amt in der Landesregierung, von 2006 bis 2013 waren sie zuvor Oberbürgermeister - Pistorius in Osnabrück, Weil in Hannover.

Bei einem Pressestatement gab es von Weil und Pistorius warme Worte an den jeweils anderen. Der Innenminister sagte zu seiner Beziehung zum Ministerpräsidenten: „Wahrscheinlich ist in jeder Ehe in einem Jahr mehr Reiberei als bei uns in zehn Jahren.“ Weiter sagte Pistorius: „Ich verlasse jetzt nicht nur meinen Ministerpräsidenten hier in Niedersachsen, sondern auch einen Freund. Das geht einem schon ein bisschen nahe.“

Weil bezeichnete den langjährigen Innenminister Niedersachsens als einen „der profiliertesten deutschen Innenpolitiker“. Er habe gezeigt, dass er in der Lage sei, gerade auch in der bundespolitischen Diskussionen eine wichtige Rolle zu sielen.

Zur Qualifikation als Verteidigungsminister sagte Weil: „Boris Pistorius verfügt über die Fähigkeit, Autorität und Sicherheit zu vermitteln.“ Das sei etwas, was nach innen für die Bundeswehr vielleicht von sehr großem Nutzen sei - mit Sicherheit aber auch nach außen in diesen Zeiten für die Öffentlichkeit.

Auf Landesebene zeigte sich Pistorius in dieser Legislaturperiode besonders bemüht, die angespannte Situation bei der Flüchtlingsaufnahme zu verbessern. So sollen im ersten Halbjahr weitere 5000 Plätze in der Landesaufnahmebehörde entstehen. Der Katastrophenschutz war zuletzt ebenfalls ein Schwerpunkt seiner Arbeit.

Dem früheren Oberbürgermeister sind immer wieder Ambitionen für ein politisches Amt auf Bundesebene nachgesagt worden. Diese konzentrierten sich allerdings meist auf das Innenressort. Es gab beispielsweise Gerüchte, er könnte Bundesinnenminister werden, falls Nancy Faeser bei der Landtagswahl in Hessen als Spitzenkandidatin für die SPD antritt und bei der Wahl im Herbst dann Erfolg haben sollte.

Angesichts der gewachsenen Bedeutung der Bundeswehr durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine gilt das Bundesverteidigungsministerium als eines der schwersten Ministerämter. Pistorius ist erfahren in der Verwaltung eines Ministeriums, was ihm nun zugute kommen dürfte. Das Verteidigungsressort gilt als Schleudersitz für Politiker. Mit 62 Jahren ist der Sozialdemokrat im Herbst seiner politischen Karriere.

Bei den Innenministerkonferenzen machte es dem als pragmatisch geltenden Pistorius immer sichtlich Freude, sich mit Konservativen wie dem früheren Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) auf offener Bühne zu streiten, schlagfertig - mit spitzen Bemerkungen, aber nie respektlos.

Nicht erschüttern ließ er sich durch den Misserfolg 2019 bei seiner Kandidatur für den SPD-Vorsitz, wo er im Tandem mit der sächsischen Sozialministerin Petra Köpping antrat. Das Duo schied schon vor der Stichwahl mit 14,61 Prozent aus. Am Ende machten Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans das Rennen.

Auch von Gewerkschaften gab es Lob und Anerkennung für die Arbeit von Pistorius. Der Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Kevin Komolka, sagte: „Mit Boris Pistorius wechselt ein absoluter Fachmann für das Thema Sicherheit nach Berlin.“