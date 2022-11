Energie-Rettungsschirm am 30. November Thema im Landtag

Hannover - Niedersachsens neue Landesregierung will ihr angekündigtes Entlastungspaket in der Energiekrise am 30. November in den Landtag einbringen. Landtagspräsidentin Hanna Naber teilte am Mittwoch mit, die Fraktionen hätten sich im Ältestenrat auf dieses Datum für die nächste Plenarsitzung verständigt. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hatte bereits angekündigt, dass für das Entlastungsprogramm noch in diesem Monat ein Nachtragshaushalt von rund einer Milliarde Euro auf den Weg gebracht werden soll.

Profitieren sollen von dem Rettungsschirm vor allem Bürgerinnen und Bürger, die von den gestiegenen Energiepreisen besonders hart betroffen sind, sowie kleinere und mittlere Unternehmen, die sofort Unterstützung benötigen. Außerdem will das Land sozialen und kulturellen Einrichtungen sowie Sportvereinen und Kommunen helfen.