Energiekosten-Debatte: SPD kritisiert eigene Landesregierung

Dresden - Die SPD im sächsischen Landtag hat als Koalitionspartner die eigene Landesregierung wegen ihres Agierens in der Energiekrise attackiert. „Es ist ein Armutszeugnis, dass es die sächsische Staatsregierung in den vergangenen Wochen nicht hinbekommen hat, Handlungsfähigkeit zu beweisen“, sagte Fraktionschef Dirk Panter am heutigen Donnerstag bei einer Sondersitzung im Landtag. Es sei ein Armutszeugnis, dass Teile der Regierung sich seit Wochen mit nichts anderem beschäftigen, als Verantwortung auf andere abzuschieben. Selbst bei Fragen, die nur in Sachsen geklärt werden können, werde immer auf den Bund gewartet. Panter pocht auf eigene Anstrengungen des Landes.

Auch Grünen-Fraktionschefin Franziska Schubert forderte die Regierung des Freistaates zum Handeln auf und verlangte wie die SPD die Aufnahme eines Sondervermögens zur Bewältigung der Krise. „Die sächsische Schuldenbremse braucht eine Anpassung.“