Entführungsopfer gefunden: Verdächtiger festgenommen

Leipzig - Nach einer Entführung in Leipzig ist das Opfer gefunden worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, sei der Mann von Beamten in Obhut genommen worden. Der 29-Jährige war am Dienstagabend aus seiner Wohnung im Stadtteil Probstheida in ein Auto gezerrt worden. Zeugen hatten die Polizei alarmiert, die daraufhin umfangreiche Fahndungsmaßnahmen begann. Ein 21 Jahre alter Tatverdächtiger sei festgenommen worden. Es werde wegen des Verdachts des erpresserischen Menschenhandels ermittelt.

Die Polizei hält sich in dem Fall mit Informationen zurück. Zu den Hintergründen der Tat teilte sie keine Details mit. „Aus Rücksicht gegenüber dem Opfer und seiner Familie und um die weiteren Ermittlungen nicht zu gefährden, können keine weiteren Angaben zu den Tatumständen erfolgen“, hieß es.