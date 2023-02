Berlins Ruben Schott nimmt eine Aufgabe an.

Berlin - Zehn Tage ohne Wettkampfpraxis haben die Berlin Volleys nicht aus dem Rhythmus gebracht. „Die Mannschaft hat eine enorme Spielfreude gezeigt, jeder einzelne findet immer besser seine Rolle“, lobte Geschäftsführer Kaweh Niroomand die Vorstellung des deutschen Meisters beim klaren 3:0-Heimsieg gegen die SWD powervolleys Düren zum Auftakt der Zwischenrunde in der Volleyball-Bundesliga am Samstag. Was es denn zu bemängeln gäbe, wurde Niroomand nach der nur 81 Minuten dauernden Partie gefragt. Die einsilbige Antwort des 70-Jährigen: „Nichts!“

Vor 3941 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle war der Hauptrunden-Erste aus Berlin dem Tabellenvierten in allen Belangen überlegen. „Wir haben vieles richtig gemacht und sind als Einheit aufgetreten“, meinte Diagonalangreifer Marek Sotola. Der Tscheche übernahm mit seinen 14 Punkten wieder einmal eine Führungsrolle. Mit neun Assen bestätigte das Team einmal mehr seine Qualitäten bei der Spieleröffnung. „Unser guter Aufschlag macht sich aktuell in jedem Spiel bezahlt“, sagte Sotola.

Zum wertvollsten Spieler des Matches (MVP) wurde Anton Brehme gewählt, schon zum dritten Mal in Folge. Der 23 Jahre alte Mittelblocker befindet sich nach seiner fast einjährigen Pause wegen anhaltender Knieprobleme derzeit in einer Topverfassung. Zu seiner Wahl zum MVP stellte er jedoch bescheiden fest: „Andere hätten es genauso verdient.“

Wie stark die Volleys auch mental inzwischen sind, zeigten sie gegen Düren im zweiten Satz. Da kassierten sie nach 12:8-Führung eine 0:5-Punkte-Serie und liefen bis zum 18:19 einem Rückstand hinterher. Ein spektakulärer Einerblock von Sotola zum 19:19 und ein wie aufgedreht punktender Timothee Carle reichten, um auch in dieser Phase letztlich die Oberhand zu behalten. „Diese Leichtigkeit im Spiel müssen wir uns bewahren“, meinte Niroomand im Hinblick auf das anstehende Champions-League-Hinspiel bei Ziraat Bank Ankara am Mittwoch.