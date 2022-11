Erinnerung an Bauernkrieg und Müntzer: Land gibt Millionen

Stolberg - In Sachsen-Anhalt nehmen die Vorbereitungen für zwei geschichtsträchtige Jubiläen Gestalt an. Das Land stellt dafür insgesamt 1,8 Millionen Euro bereit, wie die Staatskanzlei am Freitag mitteilte. So wird im Jahr 2025 an 500 Jahre Bauernkrieg und an den 500. Todestag von Thomas Müntzer erinnert. Sachsen-Anhalts Staatsminister und Minister für Kultur Rainer Robra (CDU) übergab dafür zwei Fördermittelbescheide an den Landrat des Landkreises Mansfeld-Südharz André Schröder (CDU).

Sachsen-Anhalt gilt als Kernland der Reformation. Auslöser war am 31. Oktober 1517 der Thesenanschlag von Martin Luther (1483-1546) in Wittenberg. Dies gilt als Beginn der Erneuerung von Kirche und Gesellschaft im 16. Jahrhundert. Kritiker sprechen bis heute von einer Spaltung. Der Theologe und spätere Bauernanführer Thomas Müntzer (um 1489-1525) war laut Historikern zunächst Luthers Wegbegleiter, später einer von dessen schärfsten Kritikern. Müntzer wurde im Jahre 1525 in Mühlhausen (Thüringen) öffentlich enthauptet.

Mit Stolberg im Südharz als Geburtsort, Schloss Allstedt und Schloss Mansfeld gilt der heutige Landkreis als ein Zentrum des Wirkens des Reformators und des Deutschen Bauernkrieges. Das Land unterstütze mit Fördermitteln in Höhe von rund 984.000 Euro die Einrichtung eines Projektbüros. Es soll Aktivitäten und Veranstaltungen auf dem Weg bis 2025 koordinieren. Zudem werden mit rund 853.000 Euro in den nächsten drei Jahren im Landkreis Aktivitäten und Aktionen von Vereinen, Kommunen und bürgerschaftliches Engagement für das Doppeljubiläum unterstützt.